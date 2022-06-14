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Габриэл Мартинелли обратился к бразильскому новичку «Арсенала» после подписания контракта

Габриэл Мартинелли обратился к бразильскому новичку «Арсенала» после подписания контракта
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Нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли прокомментировал подписание лондонским клубом контракта с 19-летним бразильским полузащитником «Сан-Паулу» Маркиньосом.

«Добро пожаловать, брат, мы вместе», — написал Мартинелли в своих соцсетях.

Маркиньос выступал за основную команду «Сан-Паулу» с 2021 года. В минувшем сезоне 19-летний атакующий футболист принял участие в 17 матчах за бразильский клуб во всех турнирах, забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Габриэл Мартинелли в минувшем сезоне провёл за «Арсенал» 36 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.

Лондонский «Арсенал» в 38 матчах минувшего сезона набрал 69 очков и занял пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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