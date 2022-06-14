Хавбек «Зенита» Капленко подписал контракт с «Оренбургом»

Полузащитник структуры «Зенита» Кирилл Капленко подписал полноценный контракт с «Оренбургом», за который выступал на правах аренды с февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Оренбурга в телеграм-канале.

22-летний Капленко — воспитанник белорусского футбола. Он начинал свою карьеру в минском «Динамо» и БАТЭ. В 2015 Кирилл оказался в академии «Краснодара», из которой через два года перешёл в «Зенит». За первую команду петербуржцев Капленко выходил на поле трижды.

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Оренбург» вышел в Российскую Премьер-Лигу, обыграв по сумме двух стыковых матчей «Уфу». Клуб из Оренбурга вернулся в высшую лигу спустя два сезона.

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