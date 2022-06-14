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Камерунский экс-игрок «Спартака» Зепатта: я готов рассмотреть предложения из России

Камерунский экс-игрок «Спартака» Зепатта: я готов рассмотреть предложения из России
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Бывший защитник системы московского «Спартака», камерунский футболист Одри Зепатта подтвердил намерение получить гражданство РФ и заявил, что готов рассмотреть предложения от российских клубов.

«Я действительно собираюсь получить российское гражданство. Считаю Россию своей страной: здесь я вырос и учился футболу пять лет. Мне нравится жить в России.

Готов ли я рассмотреть предложения из России? Да, конечно, я готов рассмотреть предложения из России. Как отметил мой агент, Россия для меня – не новая страна, так что я готов играть здесь и показывать свои качества.

Нет ли обиды на «Спартак»? Нет, «Спартак» для меня как семья. Я прогрессировал в клубе, многому там научился, в том числе в плане тактики. Никогда не смогу отказать клубу, в котором вырос», — приводит слова Зепатты Metaratings.

Зепатта подписал контракт с красно-белыми в 2017 году. Он провёл 22 матча за «Спартак» в первенстве молодёжных команд. В 2021 году Одри Зепатта перешёл в македонский «Скопье» и провёл за эту команду 24 матча. За время, проведённое в Москве, 23-летний камерунский игрок выучил русский язык, а теперь рассчитывает получить гражданство РФ.

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