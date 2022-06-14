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ЦСКА вышел из отпуска, футболисты уже прошли медосмотр

ЦСКА вышел из отпуска, футболисты уже прошли медосмотр
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Сегодня, 14 июня, московский ЦСКА вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону. Футболисты армейского клуба уже прошли комплексное медицинское обследование перед началом летних сборов.

«Сегодня красно-синие вышли из отпуска и успешно прошли комплексный медосмотр! Он традиционно включал в себя углублённую оценку состояния здоровья и функционального состояния. Все прошедшие осмотр игроки готовы к работе в общей группе с первого дня сборов в Новогорске.

Ряд футболистов пройдут обследование позже: Владимир Шайхутдинов и Илья Казаков сегодня сдавали ЕГЭ, ещё несколько легионеров присоединятся к сборам спустя несколько дней», — сообщает пресс-служба ЦСКА в своём телеграм-канале.

Напомним, ЦСКА финишировал на пятом месте в чемпионате России сезона-2021/2022. Победителем РПЛ стал «Зенит».

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