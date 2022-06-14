Широков назвал нормальной ситуацией желание Чалова остаться в «Базеле»
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Бывший игрок сборной России Роман Широков назвал нормальной ситуацией желание нападающего ЦСКА Фёдора Чалова остаться в швейцарском «Базеле».
«Может быть, ему там понравилось — в команде всё устраивает. Видит какой-то потенциал для себя, играя в Швейцарии. Нормальная ситуация», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, Фёдор Чалов провёл вторую половину сезона-2021/2022 в аренде в швейцарском клубе «Базель». Он провёл за «Базель» 16 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского игрока в € 6 млн. Ранее в ЦСКА подтвердили, что Чалов вернётся на предсезонную подготовку клуба 30 июня.
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