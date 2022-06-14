Агент отреагировал на новость, что Темель станет главой системы физподготовки в «Спартаке»

Футбольный агент Озгюр Добрука, представляющий интересы тренера Месута Темеля, прокомментировал слухи о возможном назначении своего подопечного в штаб Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Мы поддерживаем контакты с несколькими клубами из России. Переход в «Спартак» был бы хорошей возможностью для Месута, так как он работал вместе с новым тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем в «Базеле», — сказал Добрука в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее телеграм-канал «Спартак КБ Телега» сообщал, что одним из помощников Гильермо Абаскаля в «Спартаке» станет Месут Темель. До нынешнего дня специалист полгода работал вместе с Абаскалем в швейцарском «Базеле», а до этого имел опыт работы в чемпионате Таиланда (клуб «Ратчабури»). В «Спартаке» он может возглавить направление физподготовки.