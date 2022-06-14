Агент отреагировал на новость, что Темель станет главой системы физподготовки в «Спартаке»

Футбольный агент Озгюр Добрука, представляющий интересы тренера Месута Темеля, прокомментировал слухи о возможном назначении своего подопечного в штаб Гильермо Абаскаля в «Спартаке».
«Мы поддерживаем контакты с несколькими клубами из России. Переход в «Спартак» был бы хорошей возможностью для Месута, так как он работал вместе с новым тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем в «Базеле», — сказал Добрука в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее телеграм-канал «Спартак КБ Телега» сообщал, что одним из помощников Гильермо Абаскаля в «Спартаке» станет Месут Темель. До нынешнего дня специалист полгода работал вместе с Абаскалем в швейцарском «Базеле», а до этого имел опыт работы в чемпионате Таиланда (клуб «Ратчабури»). В «Спартаке» он может возглавить направление физподготовки.
- 14 июня 2022
-
17:27
-
17:25
-
17:17
-
16:54
-
16:52
-
16:46
-
16:45
-
16:35
-
16:34
-
16:30
-
16:27
-
16:24
-
16:15
-
16:15
-
16:11
-
16:04
-
16:00
-
15:56
-
15:45
-
15:39
-
15:34
-
15:29
-
15:28
-
15:20
-
15:06
-
15:05
-
14:58
-
14:56
-
14:52
-
14:49
-
14:34
-
14:31
-
14:29
-
14:20
-
14:16