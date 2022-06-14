Сёмин оценил слова Каттани, что тренер «Спартака» должен понимать — придётся страдать

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил слова спортивного директора «Спартака» Луки Каттани о том, что тренер красно-белых должен понимать — придётся страдать.



«В «Спартаке» тренер должен понимать, что придётся страдать? Радоваться нужно, что ты работаешь в такой команде. И вообще, надо радоваться, что работаешь в футболе, а не страдать», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее сегодня, 14 июня, Лука Каттани заявил на пресс-конференции о том, что, пока он спортивный директор «Спартака», в клубе не будет людей, которые хотят набить кошелёк или поскорее покинуть тренировку. Он считает, что в команде должен работать тренер, который понимает, что придётся страдать.