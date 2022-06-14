Президент АИКа: предложение «Спартаку» по Ларссону мы не делаем

Президент АИКа Роберт Фальк заявил, что шведский клуб не намерен делать предложение московскому «Спартаку» по поводу полноценного выкупа Джордана Ларссона, который сейчас выступает за АИК на правах аренды.

«Мы не делаем «Спартаку» какого-либо предложения по Ларссону. По крайней мере, я об этом ничего не знаю», — приводит слова Фалька «РБ Спорт».

Напомним, 4 апреля Ларссон приостановил действие контракта со «Спартаком» и перешёл в АИК. По итогам прошлого сезона Джордан Ларссон получил награду лучшему игроку по версии болельщиков «Спартака», однако в нынешнем сезоне 24-летний швед подвергается критике, поскольку в 23 матчах за красно-белых забил лишь два гола и не отдал ни одной результативной передачи.