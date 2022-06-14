Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент АИКа: предложение «Спартаку» по Ларссону мы не делаем

Президент АИКа: предложение «Спартаку» по Ларссону мы не делаем
Комментарии

Президент АИКа Роберт Фальк заявил, что шведский клуб не намерен делать предложение московскому «Спартаку» по поводу полноценного выкупа Джордана Ларссона, который сейчас выступает за АИК на правах аренды.

«Мы не делаем «Спартаку» какого-либо предложения по Ларссону. По крайней мере, я об этом ничего не знаю», — приводит слова Фалька «РБ Спорт».

Напомним, 4 апреля Ларссон приостановил действие контракта со «Спартаком» и перешёл в АИК. По итогам прошлого сезона Джордан Ларссон получил награду лучшему игроку по версии болельщиков «Спартака», однако в нынешнем сезоне 24-летний швед подвергается критике, поскольку в 23 матчах за красно-белых забил лишь два гола и не отдал ни одной результативной передачи.

Будущее 23 легионеров РПЛ в тумане. Кто из уехавших весной должен вернуться в Россию Будущее 23 легионеров РПЛ в тумане. Кто из уехавших весной должен вернуться в Россию
«Зачем иностранцам ехать в Россию? Потому что это «Спартак». Большое выступление Каттани «Зачем иностранцам ехать в Россию? Потому что это «Спартак». Большое выступление Каттани
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022