Стало известно, кто из тренеров «Сочи» войдёт в тренерский штаб Федотова в ЦСКА
Поделиться
Тренеры «Сочи» Олег Фоменко, Радик Ямлиханов и Мурат Искаков перейдут в ЦСКА вместе с Владимиром Федотовым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
О назначении Федотова главным тренером ЦСКА будет объявлено в ближайшее время.
Напомним, Федотов возглавляет «Сочи» с 2020 года. Под руководством специалиста сочинский клуб занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». Ранее Федотов работал в «Урале», новокузнецком «Металлурге-Кузбасс», «Синаре», «Оренбурге» и московском «Арарате».
Пост главного тренера ЦСКА на данный момент занимает Алексей Березуцкий. Ранее сообщалось о скором уходе специалиста из московского клуба.
Комментарии
- 14 июня 2022
-
18:50
-
18:39
-
18:33
-
18:28
-
18:24
-
18:05
-
17:52
-
17:45
-
17:30
-
17:27
-
17:25
-
17:17
-
16:54
-
16:52
-
16:46
-
16:45
-
16:35
-
16:34
-
16:30
-
16:27
-
16:24
-
16:15
-
16:15
-
16:11
-
16:04
-
16:00
-
15:56
-
15:45
-
15:39
-
15:34
-
15:29
-
15:28
-
15:20
-
15:06
-
15:05
Партнерский контент