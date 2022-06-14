Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, кто из тренеров «Сочи» войдёт в тренерский штаб Федотова в ЦСКА

Стало известно, кто из тренеров «Сочи» войдёт в тренерский штаб Федотова в ЦСКА
Комментарии

Тренеры «Сочи» Олег Фоменко, Радик Ямлиханов и Мурат Искаков перейдут в ЦСКА вместе с Владимиром Федотовым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

О назначении Федотова главным тренером ЦСКА будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, Федотов возглавляет «Сочи» с 2020 года. Под руководством специалиста сочинский клуб занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». Ранее Федотов работал в «Урале», новокузнецком «Металлурге-Кузбасс», «Синаре», «Оренбурге» и московском «Арарате».

Пост главного тренера ЦСКА на данный момент занимает Алексей Березуцкий. Ранее сообщалось о скором уходе специалиста из московского клуба.

Федотова уже разрывают московские клубы. Где окажется тренер «Сочи»? Федотова уже разрывают московские клубы. Где окажется тренер «Сочи»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022