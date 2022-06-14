Стало известно, кто из тренеров «Сочи» войдёт в тренерский штаб Федотова в ЦСКА

Тренеры «Сочи» Олег Фоменко, Радик Ямлиханов и Мурат Искаков перейдут в ЦСКА вместе с Владимиром Федотовым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



О назначении Федотова главным тренером ЦСКА будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, Федотов возглавляет «Сочи» с 2020 года. Под руководством специалиста сочинский клуб занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». Ранее Федотов работал в «Урале», новокузнецком «Металлурге-Кузбасс», «Синаре», «Оренбурге» и московском «Арарате».

Пост главного тренера ЦСКА на данный момент занимает Алексей Березуцкий. Ранее сообщалось о скором уходе специалиста из московского клуба.