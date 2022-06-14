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Маркао — о Робсоне в Москве: «Спартак» не приглашал меня

Маркао — о Робсоне в Москве: «Спартак» не приглашал меня
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Бывший форвард «Спартака» Маркао отреагировал на новость о том, что его экс-одноклубник Робсон принял участие в праздновании 100-летия клуба.

«Робсон сейчас в Москве? «Спартак» не приглашал меня. Для меня было бы честью вновь побывать в столице России, я с теплотой вспоминаю время, которое провёл в этом клубе», — цитирует Маркао «РБ Спорт».

Маркао провёл за «Спартак» 24 матча и забил семь мячей, стал в его составе чемпионом России. Футболист выступал за красно-белых с 2000 по 2001 год, после чего перешел в немецкий «Санкт-Паули». Позже в Европе он поиграл также за швейцарский «Ивердон». В январе 2009 года бразилец завершил игровую карьеру и стал детским тренером.

«Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ. 9 июля московская команда сыграет с «Зенитом» за Суперкубок России.

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