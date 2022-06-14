Кабутов назвал задачу «Рубина» на сезон

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Кабутов рассказал, почему решил перейти в казанский клуб.
«Позвонил Веретенников и спросил, есть ли у меня желание перейти в «Рубин», перед стыками было дело. Сказал, что поговорим после матчей. По тренировкам видно, что мы хорошая команда. Теперь надо доказать это на игре. Смысла объявлять нашу задачу нет — должны вернуться в Российскую Премьер-Лигу.
Впечатления от клуба только положительные. База – на высшем уровне. Тренировочный процесс, тренерский штаб, восстановительные мероприятия, питание – всё нравится», — цитирует Кабутова пресс-служба клуба.
Кабутов начинал сезон-2021/2022 в составе «Крыльев Советов», а затем перешёл в «Уфу». За самарский и башкирский клубы полузащитник забил один мяч в 23 матчах во всех турнирах.
- 14 июня 2022
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