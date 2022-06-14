«Манчестер Сити» продлил контракт с 36-летним голкипером Карсоном
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Голкипер «Манчестер Сити» Скотт Карсон продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте английского клуба. Новое соглашение 36-летнего вратаря с «горожанами» рассчитано до лета 2023 года.
«Я рад остаться в «Манчестер Сити» ещё на один сезон. Работать с Гвардиолой, тренерами и такими талантливыми партнёрами по команде — настоящая честь, которой я наслаждаюсь каждый день. Я добился многого за время, проведённое в «Манчестер Сити». Надеюсь, что смогу и дальше помогать другим вратарям команды становиться лучше», — отметил Карсон.
Напомним, Карсон дебютировал за «Манчестер Сити» в мае 2021 года в матче с «Ньюкасл Юнайтед», а также сыграл в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 со «Спортингом».
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