Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» продлил контракт с 36-летним голкипером Карсоном

«Манчестер Сити» продлил контракт с 36-летним голкипером Карсоном
Комментарии

Голкипер «Манчестер Сити» Скотт Карсон продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте английского клуба. Новое соглашение 36-летнего вратаря с «горожанами» рассчитано до лета 2023 года.

«Я рад остаться в «Манчестер Сити» ещё на один сезон. Работать с Гвардиолой, тренерами и такими талантливыми партнёрами по команде — настоящая честь, которой я наслаждаюсь каждый день. Я добился многого за время, проведённое в «Манчестер Сити». Надеюсь, что смогу и дальше помогать другим вратарям команды становиться лучше», — отметил Карсон.

Напомним, Карсон дебютировал за «Манчестер Сити» в мае 2021 года в матче с «Ньюкасл Юнайтед», а также сыграл в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 со «Спортингом».

Холанд дал первое интервью в форме «Манчестер Сити». И упомянул «Краснодар» Холанд дал первое интервью в форме «Манчестер Сити». И упомянул «Краснодар»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022