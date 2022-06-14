Молдавия обыграла Андорру благодаря двум пенальти

Сегодня, 14 июня, состоялся матч четвёртого тура Лиги наций в рамках группы D1 между Молдавией и Андоррой. Сильнее оказалась национальная команда молдаван, финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 2:1.



На 26-й минуте Михаил Каймаков реализовал пенальти, открыв счёт в игре. В добавленное к первому тайму время Марсио Виейра восстановил равенство на табло. В начале второго тайма Йон Николэеску реализовал пенальти и установил итоговый счёт в матче.



В одной группе с Молдавией и Андоррой выступают сборные Латвии и Лихтенштейна, которые также сыграют сегодня. Национальная команда Латвии лидирует в квартете.



Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.