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Молдавия обыграла Андорру благодаря двум пенальти

Молдавия обыграла Андорру благодаря двум пенальти
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Сегодня, 14 июня, состоялся матч четвёртого тура Лиги наций в рамках группы D1 между Молдавией и Андоррой. Сильнее оказалась национальная команда молдаван, финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 2:1.

На 26-й минуте Михаил Каймаков реализовал пенальти, открыв счёт в игре. В добавленное к первому тайму время Марсио Виейра восстановил равенство на табло. В начале второго тайма Йон Николэеску реализовал пенальти и установил итоговый счёт в матче.

В одной группе с Молдавией и Андоррой выступают сборные Латвии и Лихтенштейна, которые также сыграют сегодня. Национальная команда Латвии лидирует в квартете.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.

Лига наций УЕФА. Лига D. Группа 1. 4-й тур
14 июня 2022, вторник. 19:00 МСК
Молдавия
Окончен
2 : 1
Андорра
1:0 Каймаков – 26' (пен)   1:1 Виейра – 45+4'   2:1 Николэеску – 50' (пен)
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