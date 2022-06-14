«Бордо» перевели в третий дивизион Франции

«Бордо» переведён в третий дивизион Франции, сообщается на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).
Причиной перевода клуба стали финансовые нарушения, допущенные руководством «Бордо». Клуб может обжаловать решение финансового надзорного органа французского футбола в течение недели. На данный момент «Бордо» переведён под внешнее управление.
По итогам сезона-2021/2022 «Бордо» занял последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Франции и вылетел во второй дивизион. Чемпионом страны стал «Пари Сен-Жермен».
Напомним, «Бордо» шесть раз становился чемпионом Франции (сезон-1949/1950, 1983/1984, 1984/1985, 1986/1987, 1998/1999, 2008/2009) и четыре раза выигрывал Кубок страны (сезон-1940/1941, 1985/1986, 1986/1987, 2012/2013).
- 14 июня 2022
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