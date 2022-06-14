Александр Зотов: если бы не «Рубин», я бы перешёл в команду Премьер-Лиги

Полузащитник «Рубина» Александр Зотов прокомментировал переход в казанский клуб.

«Если бы не «Рубин», я бы перешёл в команду Премьер-Лиги. Но, когда зовёт «Рубин», тут не приходится выбирать. Я играл против всех, кто пришёл из аренды, перешёл в клуб. Даже с теми, кто до этого в обойме был, играл. С Олегом Ивановым встречался ещё по детству. Состав сильный и сбалансированный, мы способны решить задачу», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Зотов является воспитанником московского «Спартака». Игроком красно-белых Зотов был до 2016 года, проведя в составе команды 38 матчей, забив гол и отдав две результативные передачи. Также по ходу карьеры Зотов выступал за «Жемчужину» (Сочи), «Томь», «Шинник», тульский «Арсенал», московское «Динамо».