Александр Зотов: если бы не «Рубин», я бы перешёл в команду Премьер-Лиги
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Полузащитник «Рубина» Александр Зотов прокомментировал переход в казанский клуб.
«Если бы не «Рубин», я бы перешёл в команду Премьер-Лиги. Но, когда зовёт «Рубин», тут не приходится выбирать. Я играл против всех, кто пришёл из аренды, перешёл в клуб. Даже с теми, кто до этого в обойме был, играл. С Олегом Ивановым встречался ещё по детству. Состав сильный и сбалансированный, мы способны решить задачу», — цитирует игрока пресс-служба клуба.
Зотов является воспитанником московского «Спартака». Игроком красно-белых Зотов был до 2016 года, проведя в составе команды 38 матчей, забив гол и отдав две результативные передачи. Также по ходу карьеры Зотов выступал за «Жемчужину» (Сочи), «Томь», «Шинник», тульский «Арсенал», московское «Динамо».
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