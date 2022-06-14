Клопп прокомментировал переход Нуньеса в «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход нападающего Дарвина Нуньеса из «Бенфики».



«Переход Дарвина — это отличная новость. Я благодарен всем в клубе за то, что это произошло. Мы проявили решительность, амбициозность. У «Ливерпуля» есть качественные футболисты атаки, так что никакого давления на Дарвина нет. Он заключил долгосрочный контракт, и мы намерены развивать его талант», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».



В минувшем сезоне-2021/2022 Дарвин Нуньес забил 34 гола и отдал четыре результативные передачи в 41 матче во всех турнирах за португальскую «Бенфику». Уругвайский форвард выступал за клуб с сентября 2020 года. В октябре 2019 года Нуньес дебютировал за сборную Уругвая, в составе которой в 11 матчах забил два гола.

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