Германия — Италия: Киммих открыл счёт

В матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Германии принимает национальную команду Италии. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе (Германия). К 12-й минуте счёт 1:0 в пользу немецкой команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Германия — Италия.

На 10-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих. Результативную передачу отдал немецкий хавбек Давид Раум.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.