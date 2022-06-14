Защитник Дарко Тодорович заключил контракт с «Ахматом»
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«Ахмат» объявил о заключении контракта с защитником Дарко Тодоровичем. Соглашение боснийского футболиста с российским клубом рассчитано на два года.
«Желаем удачи, Дарко! Хороших игр, побольше побед, и без травм», — говорится в сообщении пресс-службы грозненского клуба.
Напомним, в минувшем сезоне Тодорович выступал за «Ахмат» на правах аренды. Защитник принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Тодорович ранее играл за «Ред Булл Зальцбург», «Хайдук» и другие команды.
Грозненский «Ахмат» в 30 матчах набрал 42 очка и занял седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».
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