Защитник Дарко Тодорович заключил контракт с «Ахматом»

«Ахмат» объявил о заключении контракта с защитником Дарко Тодоровичем. Соглашение боснийского футболиста с российским клубом рассчитано на два года.

«Желаем удачи, Дарко! Хороших игр, побольше побед, и без травм», — говорится в сообщении пресс-службы грозненского клуба.

Напомним, в минувшем сезоне Тодорович выступал за «Ахмат» на правах аренды. Защитник принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Тодорович ранее играл за «Ред Булл Зальцбург», «Хайдук» и другие команды.

Грозненский «Ахмат» в 30 матчах набрал 42 очка и занял седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».