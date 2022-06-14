Чуперка: Слуцкий позвонил в полпервого ночи. Я сразу согласился перейти в «Рубин»

Полузащитник «Рубина» Валерий Чуперка прокомментировал переход в казанский клуб.
«В день предложения контракта мой сын рано встал, я с ним посидел, потом жена меня сменила. Я лёг спать, проснулся где-то в полпервого уже. Смотрю — звонок, незнакомый номер. Беру, там Леонид Викторович. Было неожиданно, но я сразу дал согласие, хотя у меня были и другие предложения. Хочется играть в атакующий футбол. Думаю, с позиции силы буду играть больше в атаку», — цитирует игрока пресс-служба клуба.
30-летний полузащитник ранее выступал в Российской Премьер-Лиге за «Ростов» и «Тамбов». До перехода в краснодарскую «Кубань» Валерий Чуперка успел поиграть за казахстанскую «Астану». За «Кубань» полузащитник в прошедшем сезоне успел провести четыре матча в чемпионате Футбольной национальной лиги и не отметился результативными действиями.
- 14 июня 2022
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