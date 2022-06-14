Германия — Италия: Гюндоган реализовал пенальти

В матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Германии принимает национальную команду Италии. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе (Германия). К перерыву счёт 2:0 в пользу немецкой команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Германия — Италия.

В компенсированное время первого тайма главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота итальянской национальной команды, который успешно реализовал полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.