Украина — Ирландия: Довбик сравнял счёт

Сегодня, 14 июня, проходит матч четвёртого тура Лиги наций в рамках группы B1 между Украиной и Ирландией.



Украинцы восстановили равенство на табло — отличился Артём Довбик. Андрей Ярмоленко ворвался в штрафную, сместился к лицой линии и прострелил на дальнюю штангу, откуда Довбик нанёс беспрепятственный удар в угол ворот.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В одной группе с Украиной и Ирландией выступают сборные Армении и Шотландии, которые уже сыграли сегодня (1:4). Национальная команда Украины лидирует в квартете.



Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.