Гол Довбика принёс Украине ничью в матче с Ирландией

Сегодня, 14 июня, проходил матч четвёртого тура Лиги наций в рамках группы B1 между Украиной и Ирландией. Победителя команды не выявили, финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 1:1.
Ирландцы открыли счёт в матче — на 32-й минуте отличился Нэйтан Коллинз. Защитник перехватил мяч, после чего пошёл по центру и вошёл в чужую штрафную, обыграв по пути украинца, а в завершение внешней стороной стопы пробил в угол.
На 47-й минуте украинцы восстановили равенство на табло — отличился Артём Довбик. Андрей Ярмоленко ворвался в штрафную, сместился к лицевой линии и прострелил на дальнюю штангу, откуда Довбик нанёс беспрепятственный удар в угол ворот.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. В одной группе с Украиной и Ирландией выступают сборные Армении и Шотландии, которые уже сыграли сегодня (1:4). Национальная команда Украины лидирует в квартете, проведя на матч меньше, чем Ирландия и Армения.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.
- 15 июня 2022
-
00:56
-
00:50
-
00:41
-
00:36
-
00:18
-
00:14
-
00:13
-
00:01
- 14 июня 2022
-
23:43
-
23:41
-
23:39
-
23:38
-
23:38
-
23:38
-
23:37
-
23:34
-
22:59
-
22:55
-
22:54
-
22:53
-
22:37
-
22:35
-
22:27
-
22:22
-
22:19
-
21:59
-
21:52
-
21:35
-
21:32
-
21:26
-
21:20
-
21:14
-
21:00
-
20:56
-
20:54