Гол Довбика принёс Украине ничью в матче с Ирландией

Сегодня, 14 июня, проходил матч четвёртого тура Лиги наций в рамках группы B1 между Украиной и Ирландией. Победителя команды не выявили, финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 1:1.



Ирландцы открыли счёт в матче — на 32-й минуте отличился Нэйтан Коллинз. Защитник перехватил мяч, после чего пошёл по центру и вошёл в чужую штрафную, обыграв по пути украинца, а в завершение внешней стороной стопы пробил в угол.



На 47-й минуте украинцы восстановили равенство на табло — отличился Артём Довбик. Андрей Ярмоленко ворвался в штрафную, сместился к лицевой линии и прострелил на дальнюю штангу, откуда Довбик нанёс беспрепятственный удар в угол ворот.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. В одной группе с Украиной и Ирландией выступают сборные Армении и Шотландии, которые уже сыграли сегодня (1:4). Национальная команда Украины лидирует в квартете, проведя на матч меньше, чем Ирландия и Армения.



Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.