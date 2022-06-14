Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Довбика принёс Украине ничью в матче с Ирландией

Гол Довбика принёс Украине ничью в матче с Ирландией
Комментарии

Сегодня, 14 июня, проходил матч четвёртого тура Лиги наций в рамках группы B1 между Украиной и Ирландией. Победителя команды не выявили, финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 1:1.

Ирландцы открыли счёт в матче — на 32-й минуте отличился Нэйтан Коллинз. Защитник перехватил мяч, после чего пошёл по центру и вошёл в чужую штрафную, обыграв по пути украинца, а в завершение внешней стороной стопы пробил в угол.

На 47-й минуте украинцы восстановили равенство на табло — отличился Артём Довбик. Андрей Ярмоленко ворвался в штрафную, сместился к лицевой линии и прострелил на дальнюю штангу, откуда Довбик нанёс беспрепятственный удар в угол ворот.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. В одной группе с Украиной и Ирландией выступают сборные Армении и Шотландии, которые уже сыграли сегодня (1:4). Национальная команда Украины лидирует в квартете, проведя на матч меньше, чем Ирландия и Армения.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 1. 4-й тур
14 июня 2022, вторник. 21:45 МСК
Украина
Окончен
1 : 1
Ирландия
0:1 Коллинз – 31'   1:1 Довбик – 47'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022