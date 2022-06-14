Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Германии разгромила Италию в матче Лиги наций УЕФА

Сборная Германии разгромила Италию в матче Лиги наций УЕФА
Комментарии

В матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Германии принимала национальную команду Италии. Встреча прошла на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На 10-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих. Результативную передачу отдал немецкий хавбек Давид Раум. В компенсированное время первого тайма главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота итальянской национальной команды, который успешно реализовал полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган. На 51-й минуте нападающий сборной Германии Томас Мюллер забил в ворота итальянской национальной команды третий гол. Позже дубль оформил немецкий форвард Тимо Вернер. В концовке встречи голы за Италию забили нападающий Вильфред Ньонто и защитник Алессандро Бастони.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 3. 4-й тур
14 июня 2022, вторник. 21:45 МСК
Германия
Окончен
5 : 2
Италия
1:0 Киммих – 10'   2:0 Гюндоган – 45+4' (пен)   3:0 Мюллер – 51'   4:0 Вернер – 68'   5:0 Вернер – 69'   5:1 Ньонто – 78'   5:2 Бастони – 90+4'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022