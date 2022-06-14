Турция уверенно победила сборную Литвы в матче Лиги наций УЕФА
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В матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Турции принимала национальную команду Литвы. Встреча прошла на стадионе «Гёзтепе Гюрсель Аксель» в Измире (Турция) и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 37-й минуте встречи счёт открыл защитник сборной Турции Каан Айхан. На 54-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота литовской команды, который успешно реализовал турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу.
В другом матче группы 1 Лиги С сборная Люксембурга сыграла вничью с национальной командой Фарерских островов. Встреча, прошедшая в Люксембурге, завершилась со счётом 2:2.
В ещё одном матче группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Лихтенштейна проиграла Латвии со счётом 0:2.
Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 1. 4-й тур
14 июня 2022, вторник. 21:45 МСК
Турция
Окончен
2 : 0
Литва
1:0 Айхан – 37' 2:0 Чалханоглу – 54' (пен)
Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 1. 4-й тур
14 июня 2022, вторник. 21:45 МСК
Люксембург
Окончен
2 : 2
Фарерские острова
1:0 Родригеш – 12' (пен) 2:0 Баррейро – 49' 2:1 Бьярталид – 56' 2:2 Бьярталид – 59'
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