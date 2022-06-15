Чемпионат мира — 2022 по футболу: состав всех групп, расписание матчей

14 июня определились все участники чемпионата мира 2022 в Катаре. По итогам отбора и жеребьёвки были сформированы следующие группы:

Группа A : Эквадор, Сенегал, Нидерланды, Катар.

: Эквадор, Сенегал, Нидерланды, Катар. Группа B : Англия, Иран, США, Уэльс

: Англия, Иран, США, Уэльс Группа C : Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша

: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша Группа D : Франция, Австралия, Дания, Тунис

: Франция, Австралия, Дания, Тунис Группа E : Испания, Коста-Рика, Германия, Япония

: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония Группа F : Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия

: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия Группа G : Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун

: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Групповой этап турнира будет идти с 21 ноября по 2 декабря. Напомним, действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая одержала победу на мундиале 2018 года в России.