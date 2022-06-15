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Чемпионат мира — 2022 по футболу: состав всех групп, расписание матчей

Чемпионат мира — 2022 по футболу: состав всех групп, расписание матчей
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14 июня определились все участники чемпионата мира 2022 в Катаре. По итогам отбора и жеребьёвки были сформированы следующие группы:

  • Группа A: Эквадор, Сенегал, Нидерланды, Катар.
  • Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс
  • Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша
  • Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис
  • Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония
  • Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия
  • Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун
  • Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Групповой этап турнира будет идти с 21 ноября по 2 декабря. Напомним, действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая одержала победу на мундиале 2018 года в России.

Расписание матчей группового этапа ЧМ-2022
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