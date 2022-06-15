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Результаты игрового дня Лиги наций УЕФА на 14 июня

Результаты игрового дня Лиги наций УЕФА на 14 июня
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14 июня прошли матчи четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

В Лиге А встречались команды групп 3 и 4: Англия — Венгрия и Германия — Италия в рамках группы A3 и Нидерланды — Уэльс и Польша и Бельгия в рамках группы A4. Матч, прошедший на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия), завершился победой венгров со счётом 0:4. Германия дома уверенно обыграла Италию (5:2), бельгийцы минимально обыграли поляков, а голландцы на 90+3 минуте вырвали победу у валлийцев.

В группе A3 ситуация выглядит следующим образом: Венгрия (7) — первое место, Германия (6) — вторая строчка, Италия (5) — третья позиция, Англия с 2 очками замыкает таблицу группы. В квартете A4 лидируют Нидерланды (10), сборная Бельгии — на втором месте.

В Лиге В прошли встречи команд групп 1 и 3— между собой встречались сборные Украины и Ирландии, Шотландии и Армении в подгруппе 1, а в подгруппе 3 друг другу противостояли Черногория и Румыния и Босния и Герцеговина и Финляндия. Шотландцы разгромили армян (4:1), украинцы и ирландцы победителя не выявили (1:1), Босния в упорной борьбе одолела Финляндию (3:2), а Черногория оказалась на порядок сильнее Румынии (3:0). Сборная Боснии возглавляет группу B3, имея в активе 8 очков. Черногория (7) — вторая, Финляндия (4) — третья, Румыния (3) — четвёртая.

В группе B1 первое место занимает команда Александра Петракова (7), следом за ним идут подопечные Стива Кларка (6). Ниже в таблице расположились национальные команды Ирландии (4) и Армении (3).

В Лиге С проходили матчи группы 1: Люксембург — Фарерские острова и Турция — Литва. Турецкая сборная обыграла Литву со счётом 2:0, а Фарерские острова и Люксембург не выявили победителя (2:2). Лидером группы является Турция, набравший 12 очков. Люксембург (7) — второй, Фарерские острова (4) — на третьем месте. Четвёртое место занимает Литва (0).

В группе D в рамках подгруппы 1 встречались Лихтенштейн и Латвия, а также Андорра и Молдавия. В противостоянии с андоррцами сильнее оказались молдоване (2:1), а Латвия обыграла команду из Лихтенштейна (2:0). После 4-х туров Латвия с 12 очками единолично лидирует в группе, её ближайший преследователь — Молдова (7). Андорра (4) — на третьем месте, Лихтенштейн (0) — на четвертом.

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