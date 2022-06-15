Олег Иванов: с «Рубином» Бердыева было играть сложнее всего
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Полузащитник «Рубина» Олег Иванов прокомментировал переход в казанский клуб.
«Недавно у меня сын спросил, с кем было неприятнее всего играть. Я сказал, что «Рубин» Курбана Бердыева. Очень тяжело было вскрывать, постоянное давление – этим мне запомнился «Рубин». Со Слуцким я уже работал неоднократно — в «Крыльях Советов» и в сборной, мне знакомы его требования, — цитирует игрока пресс-служба клуба.
Ранее Иванов выступал за «Уфу», «Ахмат», «Ростов», «Крылья Советов», «Кубань», «Химки» и «Спартак», воспитанником которого и является.
За сборную России Иванов дебютировал в 2015 году. Отметим, что футболист находился в заявке команды во время чемпионата Европы — 2008, когда сборная России завоевала бронзовые медали турнира.
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