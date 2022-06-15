Доннарумма эмоционально отреагировал на вопрос журналиста о его ошибке в матче с Германией

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма резко отреагировал на вопрос журналиста о его ошибке во время матча четвёртого тура Лиги наций со сборной Германии (2:5).
«Когда это было раньше? Когда на мне фолили в матче с «Реалом»? Если мы хотим начать споры по этим вещам, тогда хорошо, я здесь, чтобы говорить от имени команды. Если вы хотите обвинить меня, хорошо, я возьму вину на себя. Я капитан, и я продолжаю идти с высоко поднятой головой. Я думаю, что вы все пытаетесь создать что-то из этих ошибок», — приводит слова Доннаруммы Football Italia.
После четырёх туров сборная Италии занимает третье место в турнирной таблице Лиги А группы 3, записав в свой актив 5 очков. Сборная Германии, в свою очередь, находится на втором месте, набрав 6 очков.
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