Мануэль Нойер о разгромной победе в матче с Италией: обидно пропускать два мяча в концовке
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Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал разгромную победу команды в матче четвёртого тура Лиги наций со сборной Италии (5:2).
«Мы играли очень уверенно. Всем было видно, что мы хотим доминировать весь матч и реабилитироваться за последние результаты. Смогли это сделать, хотя обидно пропускать два мяча в концовке», — приводит слова Нойера официальный сайт УЕФА.
После четырёх туров сборная Италии занимает третью строчку в турнирной таблице Лиги А, группы 3, записав в свой актив пять очков. Сборная Германии, в свою очередь, находится на втором месте, набрав шесть очков.
В следующем матче сборная Германии сыграет с Венгрией, а национальная команда Италии встретится с Англией. Оба матча пройдут 23 сентября.
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