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У Роберта Левандовского был конфликт с Лероем Зане в «Баварии»

У Роберта Левандовского был конфликт с Лероем Зане в «Баварии»
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У польского нападающего «Баварии» Роберта Левандовского был конфликт с партнёром по команде Лероем Зане, сообщает Sport1.de.

По данным источника, Зане раздражало эгоистичное поведение польского форварда и они не могли найти гармонию на поле. Зане считал, что Левандовски редко играл на него во время матчей и на тренировках.

Ранее сообщалось, что Левандовски может продолжить карьеру в «Барселоне».

Напомним, 30 мая Левандовски сообщил, что его эра в «Баварии» подошла к концу и он хочет покинуть немецкий клуб. В минувшем сезоне Левандовски провёл за «Баварию» 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 50 голов и сделал семь результативных передач. Контракт поляка с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2023 года.

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