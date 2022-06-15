Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер посоветовал сборной Англии играть в стиле «Ливерпуля».



«Ранее я говорил, что сборной Англии надо дать своим лидерам отдохнуть, чтобы они были свежими к чемпионату мира. Также я хотел бы видеть, как мы применяем способ игры «Ливерпуля». Он идеально подойдёт нам. Также я признаю, что никогда не был тренером», — написал Линекер в социальной сети.



В матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Англии принимала национальную команду Венгрии. Встреча прошла на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия) и завершилась победой гостей со счётом 4:0.



Сборная Англии потерпела крупнейшее домашнее поражение за 94 года. В предыдущий раз английская национальная команда проигрывала с разницей в четыре мяча в 1928 году. Тогда сборная Шотландии разгромила Англию на стадионе «Уэмбли» в Лондоне со счётом 5:1.