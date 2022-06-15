Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бадьяшль может стать заменой Диего Карлосу в «Севилье»

Бадьяшль может стать заменой Диего Карлосу в «Севилье»
Комментарии

Севилья намерена подписать защитника «Монако" Бенуа Бадьашиле этим летом.

Андалусийцы рассматривают Бенуа как замену Диего Карлосу, который перебрался в английскую Астон Виллу. В текущем сезоне игрок провёл 24 матча в Лиге 1, в которых отметился одним голом в последнем туре в ворота «Ланса»

Бадиашиле выступал за юношеские команды клубов «Лимож» и «Мальзерб», а в 2016 году стал игроком футбольной академии «Монако». В феврале 2018 года 21-летний француз подписал свой первый профессиональный контракт с клубом. В основном составе «монегасков» дебютировал 11 ноября 2018 года в матче французской Лиги 1 против «Пари Сен-Жермен». 16 января 2019 года забил свой первый официальный гол за «Монако» в матче Лиги 1 против «Ниццы». «Монако» по итогам сезона занял третье место в Лиге 1 и гарантировал себе путёвку в Лигу Чемпионов.

Новость по теме
«Севилья» готова продать Кунде в «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022