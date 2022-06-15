Бадьяшль может стать заменой Диего Карлосу в «Севилье»

Севилья намерена подписать защитника «Монако" Бенуа Бадьашиле этим летом.
Андалусийцы рассматривают Бенуа как замену Диего Карлосу, который перебрался в английскую Астон Виллу. В текущем сезоне игрок провёл 24 матча в Лиге 1, в которых отметился одним голом в последнем туре в ворота «Ланса»
Бадиашиле выступал за юношеские команды клубов «Лимож» и «Мальзерб», а в 2016 году стал игроком футбольной академии «Монако». В феврале 2018 года 21-летний француз подписал свой первый профессиональный контракт с клубом. В основном составе «монегасков» дебютировал 11 ноября 2018 года в матче французской Лиги 1 против «Пари Сен-Жермен». 16 января 2019 года забил свой первый официальный гол за «Монако» в матче Лиги 1 против «Ниццы». «Монако» по итогам сезона занял третье место в Лиге 1 и гарантировал себе путёвку в Лигу Чемпионов.
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