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Мартинес: жаль, что мы не забили Польше второй гол

Мартинес: жаль, что мы не забили Польше второй гол
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал победу над Польшей (1:0) в Лиге наций УЕФА.

«В целом я доволен сегодняшним матчем. Мы полностью контролировали ситуацию, не дали сопернику создать много моментов. Ребята хорошо контролировали мяч. Сожалею только о том, что не забили второй гол, это помогло бы решить исход матча и уменьшить давление. Но я очень доволен тем, как мы сыграли в обороне», — цитирует Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Напомним, вчера, 14 июня, проходил матч четвёртого тура Лиги наций в рамках группы A4 между Польшей и Бельгией. Сильнее оказались подопечные Роберто Мартинеса, финальный свисток арбитра зафиксировал их минимальную победу со счётом 1:0.

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