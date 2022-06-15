Венгрия разгромила Англию, новый турнир от УЕФА. Главное к утру

Сборная Венгрии разгромила Англию в матче Лиги наций, УЕФА запустит новый турнир для топ-клубов, российский полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин близок к переходу в «Ростов». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Сборная Англии потерпела разгромное поражение в матче Лиги наций с Венгрией.

2. УЕФА намерен запустить новый летний турнир для топ-клубов.

3. Даниил Уткин близок к переходу в «Ростов» из «Краснодара».

4. Ассоциация тенниса США официально допустила россиян до участия в US Open.

5. Коста-Рика обыграла Новую Зеландию и вышла на чемпионат мира в Катаре.

6. Кирилл Капризов сравнил Миннеаполис и Новокузнецк.

7. «Ливерпуль» объявил о переходе Дарвина Нуньеса из «Бенфики».

8. Определились все участники ЧМ-2022 в Катаре.

9. Сборная Германии разгромила Италию в матче Лиги наций УЕФА.

10. Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Галле, в трёх сетах обыграв Аслана Карацева.