«Уфа» опубликовала список футболистов, которые поедут на сбор. 1 игрок подписан «легенда»

Футбольный клуб «Уфа» обнародовал список игроков, которые отправятся на первые летние сборы, приуроченные к подготовке к новому сезону Российской Премьер-лиги, который старует в июле.
«Сегодня наша команда отправится в Ашу (Челябинская область), где проведёт двухнедельный учебно-тренировочный сбор на базе спорткомплекса «Металлург,» — цитирует официальный «телеграм-аккаунт» клуба.
Примечательно, что одного футболиста записали «легенда». Сообщается, что это Александр Сухов, который играет за уфимскую команду с 2013 года.
В состав главной команды на сбор привлечены футболисты «Уфы-молодёжной» – Хайдар Халилов и Данил Ахатов.
Из аренды в «Уфу» вернулись голкипер Алексей Кузнецов, полузащитник Никита Белоусов и защитник Олег Дзантиев. Также с командой отправятся два игрока, которые будут находиться на просмотре.
- 15 июня 2022
-
08:32
-
08:30
-
08:26
-
08:03
-
07:40
-
07:24
-
06:57
-
06:40
-
06:18
-
05:45
-
05:38
-
05:27
-
04:55
-
04:46
-
04:01
-
03:40
-
03:18
-
02:59
-
02:53
-
02:37
-
02:19
-
01:57
-
01:30
-
01:28
-
01:17
-
00:56
-
00:50
-
00:41
-
00:36
-
00:18
-
00:14
-
00:13
-
00:01
- 14 июня 2022
-
23:43
-
23:41