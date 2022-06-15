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«Уфа» опубликовала список футболистов, которые поедут на сбор. 1 игрок подписан «легенда»

«Уфа» опубликовала список футболистов, которые поедут на сбор. 1 игрок подписан «легенда»
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Футбольный клуб «Уфа» обнародовал список игроков, которые отправятся на первые летние сборы, приуроченные к подготовке к новому сезону Российской Премьер-лиги, который старует в июле.

«Сегодня наша команда отправится в Ашу (Челябинская область), где проведёт двухнедельный учебно-тренировочный сбор на базе спорткомплекса «Металлург,» — цитирует официальный «телеграм-аккаунт» клуба.

Примечательно, что одного футболиста записали «легенда». Сообщается, что это Александр Сухов, который играет за уфимскую команду с 2013 года.

В состав главной команды на сбор привлечены футболисты «Уфы-молодёжной» – Хайдар Халилов и Данил Ахатов.

Из аренды в «Уфу» вернулись голкипер Алексей Кузнецов, полузащитник Никита Белоусов и защитник Олег Дзантиев. Также с командой отправятся два игрока, которые будут находиться на просмотре.

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