«Локомотив» объявил состав на летние тренировочные сборы

«Локомотива» объявил список игроков, которые отправятся на летние тренировочные сборы в Баковке. Сегодня, 15 июня, футболисты московской команды вернутся из отпуска и пройдут углублённое медицинское обследование. Первый тренировочный сбор начнётся завтра, 16 июня.

Состав «Локомотива»:

Вратари: Маринато Гильерме, Даниил Худяков, Андрей Савин, Никита Матюнин.



Защитники: Тин Едвай, Марк Мампасси, Станислав Магкеев, Егор Погостнов, Дмитрий Живоглядов, Максим Ненахов, Лукас Фассон, Наир Тикнизян, Александр Сильянов.



Полузащитники: Дмитрий Баринов, Сергей Бабкин, Артём Карпукас, Даниил Куликов, Константин Марадишвили, Алексис Бека-Бека, Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук, Максим Петров, Алексей Ларин, Даниил Попов, Андрей Никитин.



Нападающие: Ян Кухта, Вильсон Изидор, Марко Раконьяц, Гирано Керк, Франсуа Камано, Вадим Раков.