«Локомотив» объявил состав на летние тренировочные сборы

«Локомотива» объявил список игроков, которые отправятся на летние тренировочные сборы в Баковке. Сегодня, 15 июня, футболисты московской команды вернутся из отпуска и пройдут углублённое медицинское обследование. Первый тренировочный сбор начнётся завтра, 16 июня.
Состав «Локомотива»:
Вратари: Маринато Гильерме, Даниил Худяков, Андрей Савин, Никита Матюнин.
Защитники: Тин Едвай, Марк Мампасси, Станислав Магкеев, Егор Погостнов, Дмитрий Живоглядов, Максим Ненахов, Лукас Фассон, Наир Тикнизян, Александр Сильянов.
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Сергей Бабкин, Артём Карпукас, Даниил Куликов, Константин Марадишвили, Алексис Бека-Бека, Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук, Максим Петров, Алексей Ларин, Даниил Попов, Андрей Никитин.
Нападающие: Ян Кухта, Вильсон Изидор, Марко Раконьяц, Гирано Керк, Франсуа Камано, Вадим Раков.
- 15 июня 2022
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