Захарян: если помечтать — через год буду в Испании, в одном из ведущих клубов Ла Лиги

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился мнением о возможном переезде в европейский клуб.



«Я продолжаю работать в том же темпе, а дальше посмотрим, как всё сложится. Если будет интерес — будем обсуждать. Я так же хочу уехать играть в Европу, как и раньше.



Весной писали, что мной интересуется «Байер». Это правда. Была конкретика, мои агенты общались с клубом. Но в итоге не срослось. Не знаю почему. Но я не расстроился, в «Динамо» мне всё нравится, не на что жаловаться. «Реал» пока без меня справляется (смеётся). Вон — Лигу чемпионов выиграли. Думаю, мне пока туда тяжело попасть.



Если помечтать — через год буду в Испании, в одном из ведущих клубов Ла Лиги», — цитирует Арсена Захаряна Sport24.

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