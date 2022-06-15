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Захарян: если помечтать — через год буду в Испании, в одном из ведущих клубов Ла Лиги

Захарян: если помечтать — через год буду в Испании, в одном из ведущих клубов Ла Лиги
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился мнением о возможном переезде в европейский клуб.

«Я продолжаю работать в том же темпе, а дальше посмотрим, как всё сложится. Если будет интерес — будем обсуждать. Я так же хочу уехать играть в Европу, как и раньше.

Весной писали, что мной интересуется «Байер». Это правда. Была конкретика, мои агенты общались с клубом. Но в итоге не срослось. Не знаю почему. Но я не расстроился, в «Динамо» мне всё нравится, не на что жаловаться. «Реал» пока без меня справляется (смеётся). Вон — Лигу чемпионов выиграли. Думаю, мне пока туда тяжело попасть.

Если помечтать — через год буду в Испании, в одном из ведущих клубов Ла Лиги», — цитирует Арсена Захаряна Sport24.

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