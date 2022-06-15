Захарян: если помечтать — через год буду в Испании, в одном из ведущих клубов Ла Лиги
Поделиться
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился мнением о возможном переезде в европейский клуб.
«Я продолжаю работать в том же темпе, а дальше посмотрим, как всё сложится. Если будет интерес — будем обсуждать. Я так же хочу уехать играть в Европу, как и раньше.
Весной писали, что мной интересуется «Байер». Это правда. Была конкретика, мои агенты общались с клубом. Но в итоге не срослось. Не знаю почему. Но я не расстроился, в «Динамо» мне всё нравится, не на что жаловаться. «Реал» пока без меня справляется (смеётся). Вон — Лигу чемпионов выиграли. Думаю, мне пока туда тяжело попасть.
Если помечтать — через год буду в Испании, в одном из ведущих клубов Ла Лиги», — цитирует Арсена Захаряна Sport24.
Комментарии
- 15 июня 2022
-
10:13
-
10:08
-
10:03
-
10:01
-
09:53
-
09:45
-
09:44
-
09:43
-
09:41
-
09:29
-
09:28
-
09:26
-
09:15
-
09:07
-
09:02
-
09:00
-
08:44
-
08:32
-
08:30
-
08:26
-
08:03
-
07:40
-
07:24
-
06:57
-
06:40
-
06:18
-
05:45
-
05:38
-
05:27
-
04:55
-
04:46
-
04:01
-
03:40
-
03:18
-
02:59
Партнерский контент