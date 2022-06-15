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Хет-трик Мугоши — в видеообзоре матча Лиги наций УЕФА Румыния — Черногория

Хет-трик Мугоши — в видеообзоре матча Лиги наций УЕФА Румыния — Черногория
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В матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Румынии принимала национальную команду Черногории. Встреча прошла на стадионе «Гиулешти — Валентин Станеску» в Бухаресте (Румыния) и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

На 42-й минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Черногории Стефан Мугоша. На 56-й минуте Мугоша оформил дубль и упрочил преимущество гостей. Через семь минут Мугоша записал на свой счёт хет-трик.

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Сборная Черногории набрала семь очков и поднялась на второе место в турнирной таблице группы 3 Лиги В. Румыния (3) — на последнем, четвёртом месте. Лидером группы является национальная команда Боснии и Герцеговины (8). На третьем месте идёт сборная Финляндии (4).

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