Видеообзор разгромной победы Шотландии в матче Лиги наций с Арменией
Поделиться
Вчера, 14 июня, состоялся матч четвёртого тура Лиги наций в рамках группы B1 между Арменией и Шотландией. Сборная Шотландии одержала победу в матче со счётом 4:1.
Сборная Шотландии разгромила сборную Армении в матче Лиги наций:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
На шестой минуте матча счёт открыл игрок Армении Ваган Бичахчян, ему ассистировал Тигран Барсегян. На 14-й минуте Стюарт Армстронг сравнял счёт. В конце первого тайма Армстронг оформил дубль. Во втором тайме Джон Макгинн забил третий гол шотландской сборной, а затем Че Адамс довёл счёт до разгромного.
Сборная Армении с 44-й минуты матча играла вдесятером после удаления за две жёлтые карточки Армана Оганесяна.
Комментарии
- 15 июня 2022
-
10:13
-
10:08
-
10:03
-
10:01
-
09:53
-
09:45
-
09:44
-
09:43
-
09:41
-
09:29
-
09:28
-
09:26
-
09:15
-
09:07
-
09:02
-
09:00
-
08:44
-
08:32
-
08:30
-
08:26
-
08:03
-
07:40
-
07:24
-
06:57
-
06:40
-
06:18
-
05:45
-
05:38
-
05:27
-
04:55
-
04:46
-
04:01
-
03:40
-
03:18
-
02:59
Партнерский контент