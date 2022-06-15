Видеообзор разгромной победы Шотландии в матче Лиги наций с Арменией

Вчера, 14 июня, состоялся матч четвёртого тура Лиги наций в рамках группы B1 между Арменией и Шотландией. Сборная Шотландии одержала победу в матче со счётом 4:1.

Сборная Шотландии разгромила сборную Армении в матче Лиги наций:

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На шестой минуте матча счёт открыл игрок Армении Ваган Бичахчян, ему ассистировал Тигран Барсегян. На 14-й минуте Стюарт Армстронг сравнял счёт. В конце первого тайма Армстронг оформил дубль. Во втором тайме Джон Макгинн забил третий гол шотландской сборной, а затем Че Адамс довёл счёт до разгромного.

Сборная Армении с 44-й минуты матча играла вдесятером после удаления за две жёлтые карточки Армана Оганесяна.