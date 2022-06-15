Видеообзор разгромного домашнего поражения Англии в матче с Венгрией в Лиге наций

Вчера, 14 июня, состоялся матч четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024. Сборная Англии принимала национальную команду Венгрии. Встреча прошла на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия) и завершилась разгромным поражением хозяев поля со счётом 0:4.
Сборная Венгрии разгромила сборную Англии в матче Лиги наций:
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На 16-й минуте матча Роланд Шаллаи вывел венгерскую сборную вперёд. Голевой пас выполнил Адам Ланг. На 70-й минуте Шаллаи оформил дубль. На 80-й минуте Жолт Надь сделал счёт 3:0. Через девять минут полузащитник венгерской сборной Даниэль Газдаг довёл счёт в матче до разгромного. С 82-й минуты матча сборная Англии играла в меньшинстве: с поля был удалён Джон Стоунз, получив вторую жёлтую карточку.
Сборная Венгрии набрала семь очков и поднялась на первое место в турнирной таблице группы 3 Лиги А. Англия (2) находится на последнем, четвёртом месте. Второе место в турнирной таблице группы 3 занимает национальная команда Германии (6). На третьем месте — Италия (5).
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