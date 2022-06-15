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Бабаев поблагодарил братьев Березуцких после их ухода из тренерского штаба ЦСКА

Бабаев поблагодарил братьев Березуцких после их ухода из тренерского штаба ЦСКА
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал уход Алексея Березуцкого с поста главного тренера клуба.

«Мы благодарны Алексею за его период в качестве главного тренера ЦСКА. Он не побоялся взять на себя ответственность в непростой момент. Под его руководством в прошедшем сезоне команда выдала яркую серию из пяти побед подряд, дважды мы праздновали успех в принципиальном дерби со «Спартаком». Также хочется сказать спасибо Василию Березуцкому, который вернулся в команду в середине сезона и усилил тренерский штаб», — цитирует Бабаева пресс-служба армейцев.

Ранее Алексей Березуцкий и ЦСКА приняли совместное решение о прекращении сотрудничества. Также тренерский штаб покинули его помощники Василий Березуцкий и Григорий Бабаян.

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