Флик — о Левандовском в «Баварии»: печально, что дошло до такого

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал возможный уход нападающего Роберта Левандовского из «Баварии».
«Мы с Левандовским провели прекрасное время вместе в «Баварии». Он был в лучшей форме, когда мы завоевали шесть трофеев за сезон. Роберт — настоящий профессионал, игрок мирового уровня. Печально, что дошло до такого. Возможно, его уход из «Баварии» и переход Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити» дадут шанс молодым немецким игрокам проявить себя», — приводит слова Флика Sport Bild.
Напомним, 30 мая Левандовски сообщил, что его эра в «Баварии» подошла к концу и он хочет покинуть немецкий клуб. В минувшем сезоне Левандовски провёл за «Баварию» 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 50 голов и сделал семь результативных передач. Контракт поляка с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2023 года.
- 15 июня 2022
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