Победный гол Депая на 90+3-й минуте — в видеообзоре матча Нидерланды — Уэльс в Лиге наций

Вчера, 14 июня, состоялся матч четвёртого тура Лиги наций в рамках группы A4 между Нидерландами и Уэльсом. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу сборной Нидерландов со счётом 3:2.
Сборная Нидерландов переиграла сборную Уэльса в матче Лиги наций:
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На 17-й минуте Ноа Ланг после передачи Винсента Янссена открыл счёт в матче. На 23-й минуте Коди Гакпо укрепил преимущество нидерландской сборной. В середине второго тайма Бреннан Джонсон сократил отставание сборной Уэльса — Гарри Уилсон выступил в роли ассистента. На 90+2-й минуте Гарет Бэйл реализовал пенальти, однако после этого Мемфис Депай на 90+3-й минуте забил гол и принёс своей команде победу.
В одной группе с Нидерландами и Уэльсом выступают сборные Бельгии и Польши. Сборная Нидерландов лидирует в своей отборочной группе.
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