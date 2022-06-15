Гришин считает, что братьям Березуцким стоит попробовать себя в ФНЛ

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о будущем Алексея и Василия Березуцких после ухода из московского клуба.

«Надо у братьев спрашивать, будут они работать или нет. Потенциал и у того, и у другого есть. Им надо вкатиться в футбол, посмотреть первую лигу, попробовать себя в ФНЛ. Жалко, конечно, что так получилось. Алексей неплохо работал — до последнего ЦСКА боролся за второе место. Последние матчи уже только послужили толчком к тому, чтобы тренера поменяли», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее ЦСКА объявил об уходе Алексея Березуцкого с поста главного тренера. Также тренерский штаб покинули его помощники Василий Березуцкий и Григорий Бабаян.