Видеообзор победы Боснии и Герцеговины в матче с Финляндией в Лиге наций

Вчера, 14 июня, состоялся матч четвёртого тура Лиги наций в рамках группы B3 между Боснией и Герцеговиной и Финляндией. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу сборной Боснии и Герцеговины со счётом 3:2.

Сборная Боснии и Герцеговины переиграла сборную Финляндии в матче Лиги наций:

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В составе боснийцев дубль оформил Эдин Джеко. Полузащитник сборной Боснии Миралем Пьянич реализовал пенальти на пятой минуте матча. В составе сборной Финляндии результативные действия на свой счёт записали Теэму Пукки и Беньямин Кялльман.

В одной группе с Боснией и Герцеговиной и Финляндией выступают сборные Румынии и Черногории. Сборная Боснии и Герцеговины лидирует в своей отборочной группе, имея в активе восемь очков после четырёх туров. Сборная Черногории располагается на втором месте с семью баллами. Сборная Финляндии занимает третье место с четырьмя очками. Национальная команда Румынии располагается на последнем, четвёртом месте, набрав три очка.