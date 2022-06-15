Видеообзор победы Боснии и Герцеговины в матче с Финляндией в Лиге наций

Вчера, 14 июня, состоялся матч четвёртого тура Лиги наций в рамках группы B3 между Боснией и Герцеговиной и Финляндией. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу сборной Боснии и Герцеговины со счётом 3:2.
Сборная Боснии и Герцеговины переиграла сборную Финляндии в матче Лиги наций:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
В составе боснийцев дубль оформил Эдин Джеко. Полузащитник сборной Боснии Миралем Пьянич реализовал пенальти на пятой минуте матча. В составе сборной Финляндии результативные действия на свой счёт записали Теэму Пукки и Беньямин Кялльман.
В одной группе с Боснией и Герцеговиной и Финляндией выступают сборные Румынии и Черногории. Сборная Боснии и Герцеговины лидирует в своей отборочной группе, имея в активе восемь очков после четырёх туров. Сборная Черногории располагается на втором месте с семью баллами. Сборная Финляндии занимает третье место с четырьмя очками. Национальная команда Румынии располагается на последнем, четвёртом месте, набрав три очка.
- 15 июня 2022
-
11:47
-
11:40
-
11:35
-
11:34
-
11:34
-
11:27
-
11:14
-
11:03
-
11:02
-
10:57
-
10:56
-
10:51
-
10:48
-
10:44
-
10:36
-
10:34
-
10:27
-
10:26
-
10:25
-
10:25
-
10:21
-
10:15
-
10:14
-
10:13
-
10:08
-
10:03
-
10:01
-
09:53
-
09:45
-
09:44
-
09:43
-
09:41
-
09:29
-
09:28
-
09:26