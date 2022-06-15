«Добро пожаловать, профессор!» ЦСКА презентовал Федотова роликом с командой Людей Икс

ЦСКА презентовал назначение Владимира Федотова на пост главного тренера московского клуба в своих социальных сетях видеороликом с отсылкой к фильму «Люди Икс». Специалист представлен в роли профессора Чарльза Ксавьера.

Права на видео принадлежат РПЛ. Просмотреть ролик можно в социальных сетях ЦСКА.

Напомним, Федотов возглавлял «Сочи» с 2020 года. Под руководством специалиста сочинский клуб занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». Ранее Федотов работал в «Урале», новокузнецком «Металлурге-Кузбасс», «Синаре», «Оренбурге» и московском «Арарате».



Ранее Алексей Березуцкий и ЦСКА приняли совместное решение о прекращении сотрудничества. Также тренерский штаб покинули его помощники Василий Березуцкий и Григорий Бабаян.