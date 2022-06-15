Караваев: после травмы почти не мог ходить. Когда назвали сроки, подумал: «Более-менее»

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев рассказал о процессе восстановления после травмы.

«Что чувствует травмированный игрок, когда не может выйти на поле? Когда ты не на поле и не можешь помочь команде, то переживаешь ещё больше. Особенно сильно это проявилось в чемпионском матче с «Локомотивом». Но в целом любой профессионал должен уметь с этим справляться.

В первые дни после получения травмы, конечно, было грустно. Провёл это время дома, так как хромал и почти не мог ходить. Сразу подумал: «Лишь бы не надолго». И когда сказали, что пропущу три месяца: «Ну, более-менее». Тем более это случилось под конец чемпионата, и я не потерял так много игрового времени. После снимка уже был морально готов к операции – и это хороший подход. Потому что, бывает, игроки надеются на обратное, а потом снова расстраиваются, когда им это предстоит.

Как проводил день во время травмы? Приезжаю на базу в полдесятого, в десять начинаю работу в зале, посещаю процедуры. Это плюс-минус два часа. Когда начну ещё и тренировки на поле, потребуется больше времени. Сейчас я стал уделять больше внимания разминке в зале – прокачиваю ноги и готовлю их к основной работе. Это более профессиональный подход, чтобы по возможности избежать травм в дальнейшем.

Со мной занимается тренер-реабилитолог Павел Сергеевич Плешков – он в клубе с 2004 года и застал старую базу, когда там стояли одно здание и баня, и больше ничего не было. Мы видимся каждый день, и это важно, что с Павлом Сергеевичем я чувствую себя комфортно. С ним легко. Оба понимаем, где надо поработать, где можно пошутить. Был момент, я спросил, можно ли мне уже пойти по воротам побить, и он в шутку сказал: «Ну, иди-иди. Сейчас как сразу на сто метров ударишь».

А ещё у Павла Сергеевича есть очень классный телеграм-канал про мультфильмы (https://t.me/pamakaliz) – называется «Мультитаты», — сказал Караваев в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Евгению Маркову.