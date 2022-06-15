Виктор Гончаренко оценил назначение Владимира Федотова главным тренером ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о назначении Владимира Федотова на пост наставника московского клуба.

«Федотов ярко работал в «Сочи» и «Оренбурге». Он успехами заслужил работу в серьёзном клубе, хотя «Сочи» тоже уже серьёзный клуб. Инфраструктура, возможности. У него в свой лучший футбол играли Юсупов, Нобоа, так можно пройтись по каждому. Я желаю удачи ему и ЦСКА. Надеюсь, что у него всё получится, что получится работать системно. Желаю выжимать максимум из каждого футболиста», — сказал Гончаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Федотов возглавлял «Сочи» с 2020 года. Под руководством специалиста сочинский клуб занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022.