Денисов: иностранцы по три миллиона получают — отдайте на развитие детского футбола

Бывший игрок сборной России Игорь Денисов рассказал о том, как жить сейчас молодым футболистам.



«Если бы мне было 22 года… Когда мне было 22, у меня вообще шальная голова была. Я не знаю, что делал бы сейчас. Пошёл водяры напился бы. А если бы какое-то понимание было и мне бы к тридцатке было – я ушёл бы.

Но 22 года – нет. Всё зависит от ситуации, которую будет выстраивать РФС. Сейчас самое время, знаете, ведь госкомпании содержат все клубы. Может, это смешно прозвучит, но есть бюджет – поделите на все команды, уберите легионеров, они не нужны. И сыграйте чемпионат России с ровным бюджетом на все клубы.

Потом, когда всё это снимется, снова приглашайте иностранцев. Сейчас только русские. И поверьте, они наберут. А если сейчас мы не сделаем ничего, это каюк. Иностранцы по три миллиона получают – отдайте на развитие детского футбола. Копните туда. И вы увидите ужас, который там творится», — сказал Денисов в эфире YouTube-канала Nobel.