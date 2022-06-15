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Навас — о выходе сборной Коста-Рики на ЧМ-2022: это нечто прекрасное

Навас — о выходе сборной Коста-Рики на ЧМ-2022: это нечто прекрасное
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Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Коста-Рики Кейлор Навас прокомментировал выход национальной команды на чемпионат мира в Катаре.

«Всегда нужно жить настоящим моментом. Я прожил массу прекрасных моментов, но выход в финальную стадию чемпионата мира — это нечто прекрасное. Мы никогда не переставали верить в себя, несмотря на то что в некоторых матчах были на волоске. Теперь мы должны воспользоваться шансом. Посмотрим, что произойдёт. Мы знали, на что шли», — приводит слова Наваса L'Equipe со ссылкой на Teletica.

Напомним, в матче межконтинентального плей-офф отбора ЧМ-2022 сборная Коста-Рики обыграла Новую Зеландию со счётом 1:0. Коста-риканская команда выступит на чемпионате мира в группе Е со сборными Испании, Германии и Японии.

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